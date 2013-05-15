Кириченко отказался отвечать, признает ли он себя соучастником организации убийства Щербаня

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, на вопрос защитника обвиняемой по делу Юлии Тимошенко Андрея Кожемякина на заседании Печерского районного суда Киева, который проходит в режиме видеоконференции, Кириченко сослался на 63-ю статью Конституции Украины, которой предусмотрено, что человек может не давать никаких показаний относительно себя и своих близких.

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Отвечая на вопрос относительно наличия аудио-, видео- или документальных подтверждений того, что другой обвиняемый по делу, Павел Лазаренко, якобы предоставил государственные гарантии по обязательствам корпорации «Единые энергетические системы Украины», которой руководила Тимошенко, свидетель отметил, что не имеет в своем распоряжении таких доказательств.