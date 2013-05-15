Кириченко отказался отвечать, признает ли он себя соучастником организации убийства Щербаня
Свидетель Петр Кириченко отказался ответить на вопрос, признает ли он себя соучастником организации убийства народного депутата Евгения Щербаня.
Как передает корреспондент УНИАН, в частности, на вопрос защитника обвиняемой по делу Юлии Тимошенко Андрея Кожемякина на заседании Печерского районного суда Киева, который проходит в режиме видеоконференции, Кириченко сослался на 63-ю статью Конституции Украины, которой предусмотрено, что человек может не давать никаких показаний относительно себя и своих близких.
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Отвечая на вопрос относительно наличия аудио-, видео- или документальных подтверждений того, что другой обвиняемый по делу, Павел Лазаренко, якобы предоставил государственные гарантии по обязательствам корпорации «Единые энергетические системы Украины», которой руководила Тимошенко, свидетель отметил, что не имеет в своем распоряжении таких доказательств.