В Секретариате Президента решили не сердиться на правительство
За изменение прогнозных макропоказателей
|Александр ШЛАПАК
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель руководителя Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК журналистам в среду.
«Правительством было заявлено, что те макропоказатели, которые касаются НБУ, с Нацбанком согласованы. То, что правительство приняло их немножко раньше, ну, не очень хорошо, но трагедии я в этом не вижу», - сказал А.ШЛАПАК.
Как сообщалось, Совет Национального банка Украины 22 ноября рассмотрит вопрос о внесении корректив в "Основы денежно-кредитной политики на 2008 год". Как ранее заявлял председатель Совета НБУ Петр ПОРОШЕНКО, изменены будут прогнозные макропоказатели на 2008 год.
*** Кабинет Министров Украины 21 ноября внес изменения в поданный в Верховную Раду законопроект «О Государственном бюджете на 2008 год». В частности, предлагается установить прогнозный рост ВВП в 2008 году на уровне 6,8% (предыдущий прогноз 7,2%). При этом прогнозируется, что номинальный показатель ВВП в 2008 году составит 889,4 млрд. грн. (ранее прогнозировалось 810,1 млрд. грн.).
Прогнозируется, что инфляция по итогам 2008 года составит 9,6% (ранее прогнозировалось 6,8%).
Сейчас остается в силе принятая за основу Советом НБУ 11 сентября редакция Основ денежно-кредитной политики на 2008 год со следующими макроэкономическими прогнозами: среднегодовой курс гривни - 4,95-5,25 гривен за 1 доллар США, рост денежной массы - 25-31%, инфляция - 6,8%.