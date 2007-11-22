В Секретариате Президента решили не сердиться на правительство

В Секретариате Президента Украины не считают большим негативом то, что правительство раньше Национального банка Украины изменило прогнозные макропоказатели на 2008 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель руководителя Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК журналистам в среду.

«Правительством было заявлено, что те макропоказатели, которые касаются НБУ, с Нацбанком согласованы. То, что правительство приняло их немножко раньше, ну, не очень хорошо, но трагедии я в этом не вижу», - сказал А.ШЛАПАК.

Как сообщалось, Совет Национального банка Украины 22 ноября рассмотрит вопрос о внесении корректив в "Основы денежно-кредитной политики на 2008 год". Как ранее заявлял председатель Совета НБУ Петр ПОРОШЕНКО, изменены будут прогнозные макропоказатели на 2008 год.

*** Кабинет Министров Украины 21 ноября внес изменения в поданный в Верховную Раду законопроект «О Государственном бюджете на 2008 год». В частности, предлагается установить прогнозный рост ВВП в 2008 году на уровне 6,8% (предыдущий прогноз 7,2%). При этом прогнозируется, что номинальный показатель ВВП в 2008 году составит 889,4 млрд. грн. (ранее прогнозировалось 810,1 млрд. грн.).

Прогнозируется, что инфляция по итогам 2008 года составит 9,6% (ранее прогнозировалось 6,8%).

Сейчас остается в силе принятая за основу Советом НБУ 11 сентября редакция Основ денежно-кредитной политики на 2008 год со следующими макроэкономическими прогнозами: среднегодовой курс гривни - 4,95-5,25 гривен за 1 доллар США, рост денежной массы - 25-31%, инфляция - 6,8%.