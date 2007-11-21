Европейская партия - за смену состава ЦИК

Европейская партия Украины заявляет о необходимости смены состава Центральной избирательной комиссии в соответствии с политической структурой новоизбранного парламента.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении партии.

В частности, в заявлении отмечается, что Европейская партия Украины считает награждение экс-председателя Центризбиркома Сергея КИВАЛОВА Почетной грамотой ЦИК сугубо политическим актом, который должен получить соответствующую правовую оценку.

“Мы отмечаем, что ЦИК, большинство которой составляют представители Партии регионов и представители обанкротившейся Социалистической партии Украины, не учли во время принятия этого вопроса решения Верховного Суда Украины от 3 декабря 2004 года. Именно этим решением судебной инстанции были доказаны факты нарушения Центральной избирательной комиссией действующего избирательного законодательства”, - говорится в заявлении.

“Следовательно, Европейская партия Украины заявляет о необходимости смены состава ЦИК в соответствии с политической структурой новоизбранного парламента”, - отмечается в документе.

Также Европейская партия заявляет, что оставляет за собой право обратиться в Генеральную прокуратуру Украины для изучения обстоятельств награждения С.КИВАЛОВА Почетной грамотой ЦИК.

Как сообщал УНИАН, 15 ноября С.КИВАЛОВ был награжден Почетной грамотой ЦИК "за весомый личный вклад в обеспечение реализации конституционных избирательных прав граждан Украины и по случаю 10-й годовщины создания Центральной избирательной комиссии".