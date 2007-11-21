Ющенко хочет упростить усыновление сирот

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО планирует подписать указ, направленный на упрощение системы усыновления детей-сирот и стимулирования к этому.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в селе Петровцы Киевской области в ходе посещения Центра социальной опеки ребенка, организованного Международным благотворительным фондом «Отчий дом», где воспитывается более 60 детей.

Также, по словам В.ЮЩЕНКО, его указ будет направлен на упорядочение механизма опеки над детьми-сиротами.

В.ЮЩЕНКО констатировал, что существующая система опеки не позволяет эффективно осуществлять управление в этой сфере. В частности, как сказал Президент, сегодня детьми-сиротами занимаются 5 министерств. Он считает такую ситуацию недопустимой.

В.ЮЩЕНКО убежден, что четкая государственная политика должна базироваться на том, чтобы с дня рождения «государство взяло за руку ребенка и провела его к взрослой жизни”. Это касается и образования, и первого рабочего места, добавил глава государства.

Кроме того, сказал В.ЮЩЕНКО, его указ будет побуждать государственные, местные власти, бизнес, неправительственные институты заботиться о домах семейного типа.