Ющенко хочет упростить усыновление сирот
Президент подпишет указ
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО планирует подписать указ, направленный на упрощение системы усыновления детей-сирот и стимулирования к этому.
|Виктор Ющенко во время посещения Центра социальной опеки «Отчий дом» в с. Петривске (Киевская обл.). 21 ноября
Также, по словам В.ЮЩЕНКО, его указ будет направлен на упорядочение механизма опеки над детьми-сиротами.
В.ЮЩЕНКО констатировал, что существующая система опеки не позволяет эффективно осуществлять управление в этой сфере. В частности, как сказал Президент, сегодня детьми-сиротами занимаются 5 министерств. Он считает такую ситуацию недопустимой.
В.ЮЩЕНКО убежден, что четкая государственная политика должна базироваться на том, чтобы с дня рождения «государство взяло за руку ребенка и провела его к взрослой жизни”. Это касается и образования, и первого рабочего места, добавил глава государства.
Кроме того, сказал В.ЮЩЕНКО, его указ будет побуждать государственные, местные власти, бизнес, неправительственные институты заботиться о домах семейного типа.