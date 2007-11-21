Шуфрич слишком много на себя взял

Министр Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестор ШУФРИЧ не имел права договариваться с Россией о согласовании информации, предоставляемой общественности о масштабах загрязнения Азовского и Черного морей в результате крушения грузовых кораблей с мазутом и серой.

Такое мнение в комментарии УНИАН сегодня высказал министр окружающей среды Украины Василий ДЖАРТЫ.

«Если такое было – то, конечно, министр не имеет на это права», - сказал В.ДЖАРТЫ.

Вместе с тем, министр считает, что сейчас преждевременно делать выводы о масштабах экологических последствий в результате разлива нефтепродуктов. «Создана украинско-российская рабочая группа, чтобы мы не делали преждевременных выводов», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, министр Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций Н.ШУФРИЧ 16 ноября в телепрограмме «Свобода слова» (телеканал ICTV) во время дискуссии с заместителем председателя Росприроднадзора Олегом МИТВОЛЕМ о масштабах последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе заявил, что «в рамках российско-украинской рабочей группы принято решение о том, чтобы информацию общественности выносить согласованную, как это и принято при ликвидации любой чрезвычайной ситуации».

«Я еще раз хочу подчеркнуть: мы с вами представляем государственные структуры, и паника, крики здесь неуместны», - сказал Н.ШУФРИЧ. В свою очередь, О.МИТВОЛЬ подчеркнул, что в Конституции России написано: «право каждого гражданина – иметь благоприятную окружающую среду и достоверную информацию о ее состоянии».