Томенко: БЮТ не будет голосовать за Плюща

Блок Юлии Тимошенко не будет голосовать за Ивана Плюща на должность председателя Верховной Рады, заявил представитель блока Николай Томенко. Об этом сообщает “Сегодня”

"Как можно голосовать, например, за Ивана Плюща как за председателя Верховной Рады, если он предлагает коалицию с Партией регионов? Таким образом, это будет означать, что я голосую за Плюща как за главу Верховной Рады и за Януковича - как за премьер-министра?", - сказал Томенко.

Он также считает, что 23 ноября коалиция еще не будет создана и поэтому голосования за кандидатуру спикера не будет. Депутаты лишь принесут присягу, "но хотя бы в следующий вторник, 27 ноября мы должны знать: есть коалиция или нет коалиции".