Ющенко определил тест номер один для каждого украинца

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в Украинском доме в Киеве принял участие в открытии выставки «Украина помнит! Голодомор 1932-1933 гг. – геноцид Украинского народа».

Как передает корреспондент УНИАН, выступая на церемонии открытия, Президент отметил, что трагедию Голодомора 1932-1933 годов можно рассматривать в нескольких измерениях, это, в частности, чисто человеческое измерение, учитывая масштабы жертв, а также национальное измерение и измерение международное.

В.ЮЩЕНКО напомнил, что в советское время украинцев приучали забывать собственную историю. «Нас заставляли трагедию 1932-1933 годов вырвать из жизни», - сказал Президент.

Он также отметил, что тестом номер один для каждого украинца является вопрос: «Для тебя лично это трагедия или не трагедия?».

По словам В.ЮЩЕНКО, нация, которая забывает о жертвах таких трагедий, не имеет перспективы.

«Эта выставка – это тот колокол… что мы так не можем жить», - сказал Президент.

Он также в который раз раскритиковал власти Киева за отсутствие в столице памятника жертвам Голодомора 1932-1933 годов. По его словам, в субботу представители власти и общественности будут возлагать цветы к памятному знаку, который является только знаком на том месте, где должен быть полноценный мемориал.

«Это то уважение, с которым нация относится к своей трагедии?» - спросил В.ЮЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 24 ноября в Украине чтят память жертв Голодомора 1932-33 гг.