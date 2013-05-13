МИД: Британские депутаты готовы к диалогу с Украиной в контексте евроинтеграции

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, во время встречи с министром иностранных дел Украины, действующим председателем ОБСЕ Леонидом Кожарой глава парламентского Комитета по вопросам культуры, спорта и СМИ Джон Виттингдейл отметил, что Многопартийная парламентская группа дружбы с Украиной, которую он возглавляет, поддерживает Украину в ее решимости подписать Соглашение об ассоциации с ЕС и намерена оказывать стране дальнейшую помощь на этом пути.

Председатель Британско-Украинского общества Лорд Ризьби заверил в поддержке евроинтеграционных устремлений Украины со стороны Великобритании.

Стороны обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего политического диалога между Украиной и Великобританией, в том числе активизацию межпарламентского сотрудничества.

На встрече присутствовали члены Палаты лордов и Палаты общин Парламента Великобритании - представители Многопартийной парламентской группы дружбы с Украиной и Британско-Украинского общества.

Кожара проинформировал британских парламентариев о прогрессе Украины в имплементации рекомендаций Совета ЕС по иностранным делам от 10 декабря 2012. Он отметил приоритетность подписания Соглашения об ассоциации с ЕС на Вильнюсском саммите «Восточного партнерства» в ноябре 2013 года.