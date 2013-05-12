Кожара говорит, что ничто не может оправдать теракты в Турции

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД Украины, Кожара выразил поддержку народу и правительству Турции.

«Я сурово осуждаю взрывы заминированных автомобилей в турецком городе Рейханли. Выражаю поддержку и солидарность народу и правительству Турции», - заявил министр.

«Я шокирован этим нападением и его трагическими последствиями и выражаю искреннее сожаление семьям жертв», - сказал Кожара.

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«Ничего не может оправдать настоящий жестокий акт, который забрал жизнь многих людей», - заявил глава украинского МИД, отметив, что международное содружество должно усилить противодействие всем формам терроризма.

Как сообщал УНИАН, в субботу в результате взрывов двух заминированных автомобилей в турецком городе Рейханли неподалеку от сирийской границы погибли по меньшей мере 43 человека и свыше 100 человек получили ранения.