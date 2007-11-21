Ющенко написал Путину о ”глубоком беспокойстве”

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обращает внимание Президента России Владимира ПУТИНА на ситуацию, сложившуюся вокруг единственной в Российской Федерации Библиотеки украинской литературы.

Об этом сообщает пресс-служба главы Украинского государства.

В своем письме к российскому коллеге В.ЮЩЕНКО отмечает, что глубокое беспокойство украинской общественности, многочисленной украинской общины в России и мировых организаций зарубежных украинцев вызвала информация о намерении реорганизовать библиотеку и определенные сложности в ее деятельности, связанные, в частности, с кадровой сменой персонала.

Украинская сторона высоко ценит усилия правительства Москвы, которое в 2006 году возродило украинскую библиотеку в новом помещении с обеспечением надлежащего финансирования, отмечает В.ЮЩЕНКО. На таком же высоком уровне Украина пытается организовывать работу аналогичных заведений в Украине – государство финансирует деятельность тысяч библиотек, в которых хранятся миллионы экземпляров русских книг и проводятся многие культурологические мероприятия, посвященные русской тематике, подчеркивает Президент.

Он отметил, что возобновление деятельности Библиотеки украинской литературы было «знаковым событием в отношениях между нашими государствами» – свидетельством углубления диалога двух культур и интереса российской общественности к украинской литературе. «Считаю, что сегодня деятельность Библиотеки украинской литературы в Москве не может оставаться вне нашего общего внимания», – убежден В.ЮЩЕНКО.

Президент Украины предложил Президенту РФ рассмотреть вопрос о создании Опекунского совета библиотеки с участием представителей украинской общины в России и российской общественности, выдающихся ученых, ведущих литераторов, деятелей культуры и искусства наших государств. «Думаю, что конкретный механизм его работы мог бы быть разработан в рамках Украинско-Российской межгосударственной комиссии», – отметил он.

«Убежден, наши совместные усилия будут способствовать сохранению уникального очага украинской культуры в Москве, который имеет важное значение для удовлетворения национально-культурных, образовательных и информационных потребностей многомиллионной украинской общины в России и всех почитателей украинской литературы», – говорится в письме главы Украинского государства.

Как сообщал УНИАН, украинские организации в России неоднократно призывали украинские и российские власти не допустить уничтожения Библиотеки украинской литературы в Москве. Они сообщали о проблемах с помещением и кадрами, а также о политических провокациях против библиотеки.

В частности, в начале ноября с.г. свыше 300 читателей и сотрудников Библиотеки украинской литературы попросили Президента России В.ПУТИНА обратить внимание на сложную ситуацию, сложившуюся вокруг учреждения и в ней непосредственно.

20 ноября региональная общественная организация «Украинцы Москвы» заявила об уничтожении уникального газетного фонда Библиотеки украинской литературы в Москве.

*** Библиотека украинской литературы возобновила свою работу (на правах отдела одной из библиотек Москвы) 17 декабря 1989 года. 19 декабря 2000 года правительство Москвы приняло постановление о создании государственного заведения культуры «Библиотека украинской литературы». В 2004-2006 годах за счет средств инвестиционной программы Москвы были проведены работы по благоустройству помещений нового здания, благодаря чему библиотека получила помещение общей площадью 607 квадратных метров. В настоящее время библиотека – единственный в Российской Федерации государственный украинский библиотечный комплекс.