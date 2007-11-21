Янукович возложит цветы к мавзолею

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ вылетел в Ашхабат (Туркменистан) для участия в заседании Совета глав правительств СНГ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кабинета Министров.

Планируется, что сегодня украинская правительственная делегация примет участие в протокольных мероприятиях, которые пройдут в Культурном центре им. Сапармурата Ниязова.

Предполагается, что завтра утром В.ЯНУКОВИЧ вместе с руководителями других правительственных делегаций возложит цветы к мавзолею Туркмен-баши.

Предполагается, что глав правительственных делегаций примет Президент Туркменистана Курбангулы БЕРДЫМУХАМЕДОВ.

Кроме того, планируется двухсторонняя встреча В.ЯНУКОВИЧА и К.БЕРДЫМУХАМЕДОВА, а также планируется, что глава украинского правительства проведет встречу с премьер-министром Казахстана Каримом МАХИМОВЫМ.

Заседание Совета глав правительств состоится 22 ноября во второй половине дня.

Кроме того, планируется, что В.ЯНУКОВИЧ после заседания Совета глав правительств СНГ проведет двухстороннюю встречу с премьер-министром России Виктором ЗУБКОВЫМ.