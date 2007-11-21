У Яценюка огромная просьба к Януковичу

Министр иностранных дел Украины Арсений ЯЦЕНЮК предлагает правительству принять решение о безвизовом режиме для граждан Румынии и Болгарии.

Как передает корреспондент УНИАН, с таким предложением А.ЯЦЕНЮК выступил сегодня на заседании Кабинета Министров.

«Есть огромная просьба внести в повестку дня вопрос о правилах въезда и выезда иностранцев и лиц без гражданства. Это касается Болгарии и Румынии», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

Министр также сообщил, что соответствующий проект постановления правительства не проходил процедуру согласования с другими министерствами и ведомствами.

«Я подготовил проект постановления – это безвизовый въезд для румын и болгар. Я поясню, почему так быстро. Потому что там сейчас будет голосование в совете ЕС», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Еврокомиссия настаивает, что Украина должна отменить визы для граждан Румынии и Болгарии, которые присоединились к ЕС с 1 января 2007 года, до ратификации Соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Украиной.

“Наша позиция абсолютно четкая. Мы требуем равного отношения ко всем гражданам ЕС. Есть документ, в котором четко определенно, что отмена виз для граждан Румынии и Болгарии должна состояться до ратификации соглашения об облегчении визового режима с Украиной”, - заявила 19 ноября корреспонденту УНИАН представитель Еврокомиссии Кристиан ХУМАНН.

Украина и ЕС подписали Соглашение об упрощении визового режима 18 июня этого года и надеются на нее ратифицировать до конца года.