Шуфрич сложил полномочия и передал всем привет

Верховная Рада Автономной Республики Крым на сегодняшнем пленарном заседании досрочно прекратила полномочия депутатов Дмитрия ТАБАЧНИКА (Блок «За Януковича!»), Нестора ШУФРИЧА (Оппозиционный блок «Не ТАК!») и Сергея ВЕЛИЖАНСКОГО (БЮТ).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали соответственно 87, 86 и 79 из 89 крымских парламентариев, принявших участие в голосовании.

Ставя вопрос на голосование, председатель Верховной Рады АРК Анатолий ГРИЦЕНКО сказал: «Нестор Иванович (ШУФРИЧ – УНИАН) передает всем привет, благодарит всех за активную работу и сожалеет, что покидает стены Верховной Рады Крыма».

Как сообщал УНИАН, полномочия депутатов Д.ТАБАЧНИКА, Н.ШУФРИЧА и С.ВЕЛИЖАНСКОГО прекращены досрочно в связи с избранием их народными депутатами Украины на внеочередных выборах 30 сентября и на основании поданных ими заявлений о сложении полномочий. В соответствии с законодательством, в случае, если полномочия депутата прекращены досрочно, по решению территориальной избирательной комиссии избранным депутатом признается следующий по очередности кандидат в избирательном списке местной организации партии или блока, от которого он был избран.

Вчера руководитель Крымского республиканского комитета СДПУ(о), депутат Верховной Рады АРК Ефим ФИКС сообщил, что вместо Н.ШУФРИЧА депутатом Верховной Рады АРК станет первый заместитель председателя Крымского рескома СДПУ(о) Александр СИБИЛЕВ.