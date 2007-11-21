Янукович хочет быть с Ющенко одним организмом

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает неэффективной деятельность парламента на безкоалиционной основе.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение В.ЯНУКОВИЧ выразил сегодня на заседании правительства.

«Коалиция, которая будет создана, должна взять на себя ответственность за состояние дел в стране, за организацию работы и парламента, и правительства. Главное – ответственность. Когда я слышу, есть такие призывы, сделать все, чтобы парламент начал работать с учетом примерно одинакового баланса сил, а потом посмотрим… Безусловно, парламент должен работать, а на что мы будем смотреть? Кто будет нести ответственность», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Премьер-министр подчеркнул, что исполнительная власть должна быть сильной. «Тогда она будет и ответственной. Нужно, чтобы эта «тройка» - Президент, парламент, правительство – работала как единый организм. Тогда будет порядок, и власть будет ответственной», - пояснил он.