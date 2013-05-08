Путин уволил «серого кардинала» российского правительства

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, Сурков был освобожден от должности по собственному желанию.

«В соответствии с пунктом «д» статьи 83 Конституции Российской Федерации освободить Суркова Владислава Юрьевича от должности заместителя председателя правительства Российской Федерации – руководителя аппарата правительства Российской Федерации по собственному желанию», - говорится в указе Путина.

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков объяснил, что заявление об уходе с поста вице-премьера Сурков написал после совещания у Путина по реализации его указов.

Сам Сурков также подтвердил свой уход из правительства. «Отвечу всем и сразу: да, это правда», - написал он на своей страничке в Facebook.

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Сурков с мая 1999 года работал в Администрации Президента РФ, где курировал вопросы внутренней политики. Он также известен как автор многих кремлевских проектов. Является автором концепции суверенной демократии в России.

Деятельность Суркова на посту заместителя руководителя Администрации Президента РФ неоднократно подвергалась критике со стороны российских правозащитников и оппозиционных политических деятелей, которые требовали его отставки. По их мнению, Сурков является координатором незаконной деятельности по подтасовке результатов выборов, уничтожению политической конкуренции, организации кампаний против общественных организаций, а также по созданию «отрядов молодых штурмовиков» вроде движения «Наши».

Оппозиционер Борис Немцов призывал старшего директора по России Совета национальной безопасности США выйти из российско-американской комиссии по вопросам гражданского общества, сопредседателем которой от России является Сурков.

Российский политик и миллиардер Михаил Прохоров, будучи смещенным в сентябре 2011 года с поста лидера партии «Правое дело», назвал Суркова «главным кукловодом политического процесса».

Вместе с тем, Сурков высказал одобрение в адрес участников протестных митингов в Москве 10 и 24 декабря 2011 против фальсификации результатов выборов в Госдуму РФ шестого созыва, назвав людей, вышедших на улицы, «лучшей частью нашего общества», от мнения которых нельзя высокомерно отмахиваться.

В своем недавнем выступлении на лекции в Лондонской школе экономики (LSE) Сурков предложил для существования существующего политического режима создать еще одну крупную партию - конкурента «Единой России».