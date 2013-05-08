Путин запретил чиновникам РФ иметь счета в иностранных банках

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Федеральный закон «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

Об этом сообщается на сайте Президента РФ.

Соответствующий закон был принят Государственной думой РФ 24 апреля 2013 года и одобрен Советом Федерации 27 апреля 2013 года.

Данным законом запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.

Федеральным законом определяются следующие категории лиц, в отношении которых устанавливается данный запрет: лица, замещающие (занимающие) государственные должности РФ, должности первого заместителя и заместителей генерального прокурора РФ, должности членов Совета директоров Центрального банка РФ, государственные должности субъектов РФ, должности заместителей руководителей федеральных органов исполнительной власти, должности федеральной государственной службы и должности в государственных корпорациях (компаниях), фондах и иных организациях, созданных на основании федеральных законов, назначение на которые и освобождение от которых осуществляет Президент РФ, правительство РФ или генеральный прокурор РФ, должности глав городских округов, глав муниципальных районов, а также супруги и несовершеннолетние дети указанных лиц.

Законом предусмотрено, что нарушение запрета лицом, его супругой (супругом) и несовершеннолетними детьми влечёт за собой в соответствии с федеральными конституционными законами и федеральными законами, определяющими правовой статус соответствующего лица, досрочное прекращение полномочий члена Совета Федерации, депутата Государственной думы, федерального судьи, депутата законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации, а также освобождение от иной должности в связи с утратой доверия.