Янукович хочет регулярный детский футбольный чемпионат с финалом в Артеке

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он сказал, выступая сегодня на церемонии открытия реконструированного центрального стадиона Международного детского центра.

Янукович отметил, что эту идею поддержали председатель Федерации футбола Украины Анатолий Коньков и министр молодежи и спорта Украины Равиль Сафиуллин.

«Мы подумаем вместе и как можно быстрее разработаем концепцию проведения соревнований по детскому футболу в Украине, возможно, международного уровня, и с финалом здесь, в «Артеке», ежегодно», - сказал Янукович.

Президент также подчеркнул, что государство будет делать все возможное для того, чтобы подрастающее поколение могло в полной мере удовлетворять спортивные интересы и развиваться физически.

После завершения торжеств глава государства посмотрел товарищеский матч между юношескими командами «Артек» и «Ялта».

***Международный детский центр «Артек» - уникальный педагогический комплекс, в котором разрабатывают и реализуют международные развивающие программы и фестивальные проекты.

В 2000 году в Токио (Япония) «Артек» признали лучшим детским центром среди 100 тысяч детских лагерей из 50 стран мира. В 2006 году за вклад в развитие межкультурных связей и укрепление дружбы детей из разных стран МДЦ «Артек» присвоен статус центра под эгидой ЮНЕСКО.

Современный «Артек» - это комплекс из 10 детских лагерей с развитой инфраструктурой. Он принимает за смену почти 3,5 тыс. детей, в течение года - около 25 тыс. По закону Украины «О государственной поддержке и особенностях функционирования детских центров «Артек» и «Молодая гвардия», 90% путевок в детский центр финансируются из государственного бюджета.

Для детей работают 20 кружков, 5 библиотек, студия «Артекфильм». В МДЦ «Артек» есть музейно-выставочный комплекс, в который входят 5 музеев и разные выставки. Среди них - музей «Космос», основанный в 1967 году первым космонавтом планеты Юрием Гагариным.

С 3 по 24 мая 2013 года в «Артеке» проходит смена под названием «Таланты многодетной семьи» с участием 812 детей из всех регионов Украины.