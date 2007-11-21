Турчинов: в пятницу отставка Януковича обязательно состоится!

Вчера рабочая группа по подготовке первой сессии Верховной рады VI созыва утвердила сценарий проведения торжественного заседания парламента, которое состоится 23 ноября. В числе прочего в повестке дня этого мероприятия значится сложение полномочий Кабинета министров во главе с Виктором Януковичем. На первом заседании депутаты также намерены избрать временный президиум парламента и счетную комиссию по выборам спикера, пишет Коммерсантъ-Украина.

Все вопросы повестки дня первого заседания парламента будут рассмотрены в порядке, определенном регламентом Верховной рады. Прежде всего депутаты сформируют временный президиум. Согласно регламенту, в его состав войдут глава рабочей группы и по одному представителю от четырех наибольших фракций. Впрочем, по словам госпожи Багатыревой, представитель наименьшей парламентской фракции блока Литвина (20 депутатов) также будет присутствовать в президиуме. "Поскольку Партия регионов в моем лице уже в президиуме, мы решили, что место представителя нашей фракции займет член блока Литвина",– заявила Раиса Богатырева.

После того как президиум будет сформирован, перед народными депутатами сложит свои полномочия Кабинет министров. Эту тему представители ПР с журналистами предпочли не обсуждать. Между тем члены БЮТ не уставали повторять, что пятница станет последним днем кабинета Виктора Януковича. "Несмотря на то что сейчас высказывались предложения изменить порядок рассмотрения вопросов повестки дня, мы настояли, чтобы все оставалось, как в регламенте,– сказал заместитель главы БЮТ Александр Турчинов.– Так что в пятницу отставка Виктора Януковича обязательно состоится!"

Больше всего времени у членов рабочей группы заняло обсуждение вопроса о порядке избрания счетной комиссии по выборам председателя Верховной рады. Напомним, согласно регламенту, спикера избирают путем тайного голосования. Спустя два часа после начала заседания госпожа Богатырева сообщила журналистам, что состав счетной комиссии будет формироваться по принципу: один представитель от 20 депутатов каждой фракции. "Таким образом, в состав счетной комиссии войдут восемь представителей Партии регионов, семь – БЮТ, трое от `Нашей Украины–Народной самообороны` и по одному от КПУ и блока Литвина".