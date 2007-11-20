Зварич о Ющенко, Кириленко и квадратных глазах

Кандидат в народные депутаты от блока “Наша Украина – Народная самооборона” Роман ЗВАРИЧ считает, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО может не предложить кандидатуру председателя политсовета блока Вячеслава КИРИЛЕНКО на должность главы Верховной Рады VI созыва.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Р.ЗВАРИЧ сказал в интервью журналистам.

«Я не исключаю, что Президент, исходя, возможно, из каких-то других соображений, которые мы не учли, может выдвинуть другую кандидатуру», - заметил Р.ЗВАРИЧ.

По его словам, Президент «естественно, может принять участие в дискуссии по кандидатуре от нашего блока, от будущей фракции на должность главы ВР». «Если бы я перед вами стоял и говорил о том, что Президента этот вопрос не волнует, не интересует, то вы бы на меня смотрели, ну, такими квадратными глазами», - отметил Р.ЗВАРИЧ. Он подчеркнул, что главу государства этот вопрос волнует, поскольку ему сотрудничать с будущим председателем ВР.

В то же время Р.ЗВАРИЧ отметил, что «нет никаких оснований не верить в то, что НУ-НС, конечно, прислушается к чрезвычайно весомому в данном случае слову Президента».

Он также не исключил, что В.ЮЩЕНКО может поставить вопрос относительно отдельных векторов совместной деятельности БЮТ и НУ-НС, предусмотренных в соглашении о коалиции.

Как сообщал УНИАН, сегодня некоторые СМИ написали, что Президент намерен предложить народным депутатам от НУ-НС выдвинуть кандидатуру Ивана ПЛЮЩА на должность главы Верховной Рады.

Ранее предусматривалось, что на должность спикера парламента “Наша Украина – Народная самооборона” будет выдвигать кандидатуру В.КИРИЛЕНКО.