Томенко предлагает назначить выборы мэра и горсовета Черкасс на осень

Об этом он заявил в эфире одного из черкасских телеканалов, сообщили УНИАН в пресс-службе депутата, комментируя ситуацию в городе.

Томенко считает правильным голосование оппозиционных фракций горисполкома за отставку мэра Черкасс Сергея Одарича.

«Ведь «Батькивщина» всегда была в оппозиции к сформированному большинству Партии регионов и «Вольных демократов», или, точнее, против так называемого большинства Сергея Тулуба и Сергея Одарича», – отметил Томенко.

При таких обстоятельствах, по словам депутата, «Батькивщина» и другие оппозиционные фракции лишь подтвердили свою позицию.

В то же время Томенко считает «политической ошибкой» голосование оппозиционных фракций за новый исполком вместе с «регионалами» и коммунистами.

«И теперь будем надеяться на то, что представители оппозиции, которые вошли в новый исполком, будут как оппозиционеры контролировать деятельность местной власти. Но, в общих чертах, я не думаю, что это было правильным решением», – добавил он.

По мнению Томенко, выход из сложившегося конфликта заключается в проведении одновременных досрочных выборов городского председателя и городского совета, которые стоило бы провести уже осенью по двум соображением.

«Во-первых, завершится суд по иску Сергея Одарича. Во-вторых, летние выборы – всегда «выборы меньшинства», тогда как осенью больше людей принимают участие в избирательной кампании, и городской председатель, таким образом, получает большую общественную легитимность», – отметил Томенко.

Как сообщал УНИАН, 11 апреля на сессии депутаты Черкасского горсовета поименным голосованием приняли решение о роспуске исполнительного комитета и прекращении полномочий заместителей городского председателя и управляющего делами.

24 апреля депутаты Черкасского городского совета проголосовали за досрочное прекращение полномочий мэра города Одарича.

На заседании 40 депутатов из 42 присутствующих проголосовали «за» прекращение полномочий мэра. Решение об отставке мэра инициировали представители фракции Партии регионов.

Однако существуют сомнения относительно легитимности такого решения. В частности, можно ли считать, что за данное решение проголосовали 2/3 депутатов, поскольку в Черкасском горсовете 60 депутатов и городской председатель. Соответственно, две трети – это 41.

Одарич обжаловал в суде решение горсовета о досрочном прекращении его полномочий.