В Киеве свободовец «возложил» к памятнику Ленину дымовую шашку

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в г. Киеве, 3 мая в 19.55 в дежурную часть Шевченковского райуправления милиции по спецлинии «102» поступило сообщение от мужчины, который охранял памятник В.Ленину на бульваре Тараса Шевченко. Он отметил, что два неизвестных парня положили к монументу пакет с цветами, после чего началось задымление.

На место события выехала следственно-оперативная группа. После проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали двух местных жителей. Один из них (1992 года рождения) является членом партии Всеукраинское объединение «Свобода», и имел при себе удостоверение журналиста. Другой (1995 года рождения) является студентом одного из учебных заведений Киева. Было установлено, что под предлогом возложения цветов к памятнику они подожгли дымовую шашку.

В отношении задержанных составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном ст. 173 КУАП (мелкое хулиганство), после чего обоих отпустили до решения дела в суде.