Активисты под больницей поздравят Тимошенко с Пасхой

Активисты харьковской организации ВО «Батькивщина» соберутся возле Центральной клинической больницы «Укрзализныци», в стационаре которой находится экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, чтобы поздравить своего лидера со светлым праздником Воскресения Христова.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила пресс-секретарь Харьковской областной организации ВО «Батькивщина» Юлия Германова.

По ее словам, мероприятие начнется сегодня в 14.00 возле проходной медицинского заведения.

Справка УНИАН. Печерский райсуд Киева 11 октября приговорил Тимошенко к 7 годам лишения свободы за превышение служебных полномочий во время подписания в 2009 году газовых соглашений с Россией. Суд также обязал Тимошенко компенсировать НАК «Нафтогаз Украины» убытки в размере 1,5 млрд грн, нанесенные в результате реализации положений газовых контрактов 2009 года.

С конца декабря 2011 года экс-премьер отбывает наказание в Качановской колонии в Харькове. 9 мая 2012 года Тимошенко была госпитализирована в стационар ЦКБ «Укрзализныци» в Харькове, где находится до сих пор. Ее лечением руководят врачи берлинской клиники «Шарите».

В данное время суды рассматривают еще два уголовных дела касательно Тимошенко: о переводе долгов корпорации ЕЭСУ на бюджет Украины и об убийстве в 1996 году народного депутата Евгения Щербаня.