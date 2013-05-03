Тернопольская «Свобода» заявляет о подготовке провокаций на 9 мая

Председатель Тернопольской городской организации ВО «Свобода», депутат облсовета Роман Навроцкий призвал правоохранительные органы не допустить во время празднования 9 мая в Тернополе провокаций, в частности, использования запрещенной в городе советской символики.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе областной организации партии, об этом сказано в его обращении в прокуратуру и управление МВД в Тернопольской области.

В нем он напомнил, что в Тернополе решением городского совета от 8 апреля 2011 года запрещено публично использовать символику советского и нацистского режимов.

«Мне стало известно, что 9 мая этого года отдельные общественные объединения планируют масштабные провокационные мероприятия, направленные на обострение общественного противостояния, которое может привести к нарушениям законности в Тернополе и области. В дни памяти погибших во Второй мировой войне такие действия могут угрожать общественному порядку. Появление советской и нацистской символики во время массовых мероприятий будет расценено как грубое игнорирование решения органа местного самоуправления со стороны правоохранительных органов, бездеятельность органов правопорядка и служебная небрежность их должностных лиц», – предостерег в обращении Навроцкий.

При этом он заметил, что в прошлом году правоохранительные органы уже проигнорировали решение городского совета, обеспечив охрану представителей компартии, которые 9 мая прошлись колонной с красными флагами в парке Славы.

Поэтому Навроцкий призвал правоохранительные органы в этом году не допустить нарушения решения городского совета о запрете публичного использования символики советского и нацистского режимов и предотвратить нарушение общественного порядка.

Как сообщал УНИАН, 9 мая 2012 года в Тернополе в парке Славы возникло столкновение между правоохранительными органами и депутатами городского и областного советов от ВО «Свобода», которые пытались помешать коммунистам провести шествие с флагами КПУ к холму Славы.

Как отметил тогдашний председатель облсовета и председатель областной организации ВО «Свобода» Алексей Кайда, депутаты от ВО «Свобода» таким образом пытались не допустить проведения несанкционированного мероприятия, поскольку коммунисты не подавали заявку на проведение массового мероприятия, кроме того несли флаги с символикой, запрещенной в городе.