Богатырева не исключает, что спикером может стать Плющ

Представитель Партии регионов Раиса БОГАТЫРЕВА не исключает, что кандидатуру представителя блока “Наша Украина – Народная самооборона” Ивана ПЛЮЩА на должность главы Верховной Рады может поддержать большинство народных депутатов. Об этом она заявила сегодня в интервью журналистам.

«Кандидатура Ивана ПЛЮЩА может рассматриваться как такая, которая может найти в зале поддержку большинства депутатов», - сказала Р.БОГАТЫРЕВА.

Как передает корреспондент УНИАН, в то же время она отметила, что в новоизбранном составе ВР есть несколько политиков, которые также могут претендовать на должность спикера парламента. В частности, по словам Р.БОГАТЫРЕВОЙ, кроме И.ПЛЮЩА, это председатель ВР IV созыва Владимир ЛИТВИН, а также несколько представителей КПУ, НУ-НС и Партии регионов.

«Но я думаю, что этот вопрос будет определяться политическими силами немного позже», - сказала Р.БОГАТЫРЕВА.

Отвечая на вопрос, насколько вероятно, что председатель ВР будет избран в первый же день работы парламента, Р.БОГАТЫРЕВА отметила, что этот вопрос будет рассматриваться сразу после формирования коалиции. Она напомнила, что БЮТ и НУ-НС заявили, что коалиция будет сформирована 23 ноября. «Думаю, что 23 ноября эти силы что-то предложат украинской общественности, и дальше мы будем двигаться исключительно по Регламенту ВР», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, сегодня некоторые СМИ написали, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО намерен предложить народным депутатам от НУ-НС выдвинуть кандидатуру И.ПЛЮЩА на должность главы Верховной Рады.