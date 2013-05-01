Янукович считает, что самая большая ценность для государства - труд человека

Президент Украины Виктор Янукович отмечает, что одной из самых главных задач власти является создание благоприятных условий для реализации права каждого на труд и достойную его оплату.

Об этом говорится в обращении к украинскому народу по случаю Международного дня солидарности трудящихся, размещенном на сайте Президента.

В обращении отмечается: «В это праздничное весеннее время у нас есть прекрасная возможность отметить всех, кто развивает и укрепляет нашу страну. Труд человека – самая большая ценность государства, движущая сила его движения вперед. Поэтому одной из самых главных задач власти является создание благоприятных условий для реализации права каждого на труд и достойную его оплату. В этом году вступил в силу новый Закон Украины «О занятости населения». Убежден, что использование предложенных законом инструментов обеспечит развитие экономики, создание рабочих мест и дальнейшее повышение социальных стандартов».