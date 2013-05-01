Янукович считает, что самая большая ценность для государства - труд человека
10:05, 01 мая 2013Политика
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А задачей власти является создание благоприятных условий для реализации права каждого на труд и достойную его оплату, сказал Президент.
Янукович уверен, что соцстандарты будут расти
Президент Украины Виктор Янукович отмечает, что одной из самых главных задач власти является создание благоприятных условий для реализации права каждого на труд и достойную его оплату.
Об этом говорится в обращении к украинскому народу по случаю Международного дня солидарности трудящихся, размещенном на сайте Президента.В обращении отмечается: «В это праздничное весеннее время у нас есть прекрасная возможность отметить всех, кто развивает и укрепляет нашу страну. Труд человека – самая большая ценность государства, движущая сила его движения вперед. Поэтому одной из самых главных задач власти является создание благоприятных условий для реализации права каждого на труд и достойную его оплату. В этом году вступил в силу новый Закон Украины «О занятости населения». Убежден, что использование предложенных законом инструментов обеспечит развитие экономики, создание рабочих мест и дальнейшее повышение социальных стандартов».
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