Шуфрич и Табачник досрочно сложат полномочия

Завтра Верховная Рада Автономной Республики Крым на очередном пленарном заседании рассмотрит вопросы о досрочном прекращении депутатских полномочий Нестора ШУФРИЧА (депутатская фракция «Солидарность»), Дмитрия ТАБАЧНИКА (блок «За Януковича!») и Сергея ВЕЛИЖАНСКОГО (Блок Юлии Тимошенко).

Как передает корреспондент УНИАН, полномочия этих депутатов должны быть досрочно прекращены в связи с избранием их народными депутатами Украины на внеочередных выборах 30 сентября. Основанием для прекращения служит лично поданное заявление о сложении депутатских полномочий.

В соответствии с законодательством, в случае, если полномочия депутата прекращены досрочно, по решению территориальной избирательной комиссии избранным депутатом признается следующий по очередности кандидат в избирательном списке местной организации партии или блока, от которого он был избран.

Справка УНИАН. Н.ШУФРИЧ, Д.ТАБАЧНИК и С.ВЕЛИЖАНСКИЙ избраны народными депутатами Украины VI cозыва.