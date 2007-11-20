Ехануров думает, что коалиция будет нескоро

Народный депутат от блока «Наша Украина – Народная самооборона» Юрия ЕХАНУРОВ не исключает, что процесс формирования коалиции затянется.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение Ю.ЕХАНУРОВ высказал сегодня журналистам после церемонии открытия в Кабинете министров выставки, посвященной 75-летию со дня создания Днепропетровской области.

«Я не вижу пока что быстрых шагов, исходя из того, как выбирали рабочие органы и устроили такое своеобразное соревнование, которое удивляет людей. Так почему не устроить примерно такое же сейчас», - сказал Ю.ЕХАНУРОВ.

Представитель НУ-НС не исключил возможности деструктивных попыток при формировании парламентской коалиции. «Я не пессимист, а осведомленный человек. Я думаю, что впереди длительная и серьезная работа. Главный вопрос в том, что украинцы очень плохо слышат друг друга», - добавил он.

По словам Ю.ЕХАНУРОВА, в настоящее время его интересует содержание соглашения о коалиции демократических сил. «Я написал девять вопросов и жду ответа. Меня не интересуют люди, которые хотят занять какие-то должности. Меня интересует программа. Поверьте, я буду очень тщательно и внимательно читать текст коалиционного соглашения, потому что для меня очень важно, чего следует ожидать завтра», - подчеркнул он.

Представитель НУ-НС также предположил, что уже в ближайшие дни получит текст соглашения о создании коалиции демократических сил.

По словам Ю.ЕХАНУРОВА, в первый день заседания Верховной Рады – 23 ноября – депутаты не успеют принять какие-либо законопроекты. «Все с вдохновением будут петь украинский Гимн, после этого разойдутся, чтобы написать заявление о вступлении во фракцию и официально избрать руководство фракции. Я думаю, что большее сделать не успеют», - резюмировал представитель НУ-НС.