Звездная уборка

Звезды во всеоружии. Микрофоны и концертные наряды они сменили на лопаты, грабли и мусорные пакеты. Украинские знаменитости, музыканты и радиодиджеи вишли на Всеукраинский экосубботник.

Общая цель – чистота любимых городских парков объединила сразу 4 города – Киев, Львов, Днепропетровск и Одессу. Инициативу первого экобренда МОРОША поддержали Махно Project, Инди, Братья Борисенко, Скрябин, Лавика, Влад Дарвин, Светлана Таробарова, Real O и диджеи радио Люкс ФМ. Пять тысячь активистов откликнулись на призыв и приняли участие во всеукраинском екосуботнике.

Бренд-менеджер экобренда МОРОША Павел Никитин: «Уже не первый раз экобренд МОРОША собирает всех желающих на всеукраинский субботник. Это уже традиция. Чистота вокруг зависит от каждого и только вместе мы достигнем результата, поэтому сегодня в 4 городах Украины проходят экосубботники. Это отличный повод сообща сделать полезное дело, а еще провести время с друзьями и познакомиться с известными радио диджеями и музыкантами».