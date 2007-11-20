Как украинцы относятся к кумовству (опрос)

Больше половины украинцев считают недопустимым совмещение политической деятельности с ведением большого бизнеса.

Такие данные получил Институт Горшенина в результате социологического исследования «Моральность украинского общества», проведенного в рамках годовой программы исследований «Ментальные основы выбора».

При этом, согласно данным опроса, каждый четвертый украинец считает участие бизнесменов в политике «допустимым, но нежелательным», а каждый шестой не видит в этом ничего предосудительного.

Вместе с тем, две трети украинцев крайне негативно относятся к «кумовству» - способствованию трудоустройству и обогащению родственников. Столько же опрошенных назвали неприемлемым лоббирование политиками интересов бизнеса. При этом около 10% украинцев воспринимают эти процессы нейтрально.

Вместе с результатами исследования Институт Горшенина приводит также комментарии украинских политиков Олега ЗАРУБИНСКОГО и Бориса КОЛЕСНИКОВА по данному вопросу.

В частности, О.ЗАРУБИНСКИЙ согласен с мнением большинства украинцев. По его словам, человек, который заботится о своей бизнесовой империи, перестает быть национальным политиком и становится просто лоббистом своего личного бизнеса. «Действительно, большой бизнес и политика должны быть разведены», - считает О.ЗАРУБИНСКИЙ.

В то же время, политик и бизнесмен Б.КОЛЕСНИКОВ выразил мнение, что «крупный бизнес надо привлекать к законотворчеству». Он считает, что руководители крупных промышленных предприятий должны участвовать в законотворчестве и предлагать свой опыт для написания законов.

Исследование проводилось с 1 по 10 ноября 2007 года в 129 населенных пунктах Украины. Всего было опрошено 2 тыс. респондентов, которые представляют взрослое население в возрасте от 18 лет. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/- 2,2%.