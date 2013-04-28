Из-за взрыва газа во Франции рухнул жилой дом
15:30, 28 апреля 2013Политика
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В результате обрушения дома во Франции пострадали 9 человек, двое погибли.
В результате обрушения жилого дома во французском Реймсе, которое произошло из-за взрыва бытового газа, пострадали девять человек, заявляют спасатели.
Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал BFMTV, ранее представители местных властей подтвердили, что в результате обрушения погибли два человека.Пятиэтажный дом, в котором произошел инцидент, был построен в 1960-х годах. Ранее проблем с эксплуатацией здания не возникало.
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