Из-за взрыва газа во Франции рухнул жилой дом

В результате обрушения жилого дома во французском Реймсе, которое произошло из-за взрыва бытового газа, пострадали девять человек, заявляют спасатели.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал BFMTV, ранее представители местных властей подтвердили, что в результате обрушения погибли два человека.

Пятиэтажный дом, в котором произошел инцидент, был построен в 1960-х годах. Ранее проблем с эксплуатацией здания не возникало.