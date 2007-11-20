Ющенко приучает премьера, что силовой блок контролирует Президент?

Президент Украины Виктор Ющенко пытается четко очертить зону своего влияния с далеким прицелом на будущие президентские выборы. Такое мнение выразил директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв, комментируя Немецкой волне вчерашнюю критику Президента в адрес правоохранителей и таможенников:

Украинские правоохранительные органы и таможенная служба находятся в перманентном кризисе, поэтому повод для критики представителей этих структур можно найти всегда, убежден Вадим Карасёв. А вот почему именно сейчас Виктор Ющенко жестко анализирует работу милиции и таможенников, эксперт объясняет попыткой президента четко очертить зону своего влияния и далеким прицелом на будущие президентские выборы. «Президент уже в настоящее время приучает будущего премьера, в независимости от того, кто это будет, что силовой блок будет находиться под его непосредственным присмотром и контролем. Чтобы у премьера сузилось поле для пиара на резонансных, чувствительных для общества темах. Во-вторых, это формирует новый жесткий имидж президента», - считает Карасёв. Он отметил, что такое распределение структур влияния лишь усилит противостояние президента и премьер-министра и не решит проблемы формирования ответственного центра власти.