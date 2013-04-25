Яценюк уверен, что Черкассы повторят судьбу Киева и Черновцов

Председатель фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк уверен, что действующая власть не назначит выборы мэра Черкасс в течение 60 дней, как это должно быть по закону.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом один из лидеров объединенной оппозиции заявил журналистам сегодня, 25 апреля, во время подхода к прессе на акции оппозиции “Вставай, Украина!” в Черкассах.

По его словам, власть должна назначить выборы мэра Черкасс вместо отстраненного 24 апреля Сергея Одарича в течение 60 дней.

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В то же время он отметил, что уверен, что власть этого не сделает, как не сделала это в Черновцах, Киеве и других городах.

По его словам, власть понимает, что в случае выборов мэра города в Черкассах она не сможет привести к власти своего кандидата, поскольку его не поддержат избиратели. “Власть боится выборов, боится ответственности”, - сказал лидер фракции "Батькивщина".

Как сообщал УНИАН, в Черкассах сегодня проходит всеукраинская акция “Вставай, Украина!” с участием лидеров оппозиции - председателя фракции «Батькивщина» А.Яценюка. председателя ВО «Свобода» Олега Тягнибока и лидера партии «УДАР» Виталия Кличко. В акции принимают участие около 5 тыс. человек.

24 апреля Черкасский городской совет проголосовал за отставку мэра Черкасс С.Одарича.