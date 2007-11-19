Азаров вступил с Ющенко в полемику о носках

Первый вице-премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ выступает за более четкую координацию работы правоохранительных органов и судебной системы в борьбе с контрабандой.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в выступлении на межведомственном совещании по вопросам борьбы с контрабандой.

По словам Н.АЗАРОВА, необходима четкая координация работы правоохранительных органов, в том числе судебной системы, «чтобы сделать еще больше» для борьбы с контрабандой.

Отвечая на критику Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в адрес работы Государственной таможенной службы Украины, Н.АЗАРОВ сказал: «С одной стороны, было совестно слушать критику. С другой стороны, слушая Вас, я практически то же говорю на каждом совещании. И говорить о том, что ничего не делается в борьбе с контрабандой, это неправильно, Виктор Андреевич».

В то же время Н.АЗАРОВ согласился, что работа в этом направлении «могла бы быть лучше, и мы рассчитываем, что она будет лучше, но не все получилось».

Апеллируя к замечаниям Президента, что, по информации торгово-экономических органов Китая, стоимость носков, ввозимых в Украину, составляет 3 цента, штанов – 60 центов, юбок – 40 центов, мужских костюмов – 2 доллара, Н.АЗАРОВ сказал: «Там, где таможенник принимает носки по 1 центу, это, безусловно, коррупция таможенников».

Вместе с тем, в своем выступлении Н.АЗАРОВ отметил, что для того, чтобы избавиться от коррумпированных лиц в таможенной службе, принимаются ряд мер, в частности, проводится реорганизация службы.