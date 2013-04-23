16 юристов просят Януковича освободить Тимошенко

Представители правового сообщества, юристы-практики и научные работники обратились к Президенту Украины Виктору Януковичу с просьбой освободить экс-премьера Юлию Тимошенко и обеспечить ее полную политическую и юридическую реабилитацию.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Батькивщины», в обращении сказано: «Юлия Тимошенко осуждена за действия, которые, по заключениям отечественных и зарубежных экспертов, подпадают лишь под политическую ответственность, но никоим образом не уголовную. Дело Тимошенко является свидетельством разрушения демократических основ общественной жизни в Украине и подрывает имидж нашего государства на международной арене».

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«Убеждены, что правовой механизм освобождения от отбывания наказания, использованный Вами относительно Юрия Луценко и Георгия Филипчука, может быть применен и к Юлии Тимошенко. В связи с этим обращаемся к Вам, уважаемый Виктор Федорович, с просьбой принять решение об освобождении Юлии Владимировны Тимошенко от отбывания наказания на основании п. 27 ч. 1 статьи 106 Конституции Украины и ч. 1 статьи 87 Уголовного кодекса Украины, а также осуществить ее полную юридическую и политическую реабилитацию», – говорится в документе.

Обращение подписали 16 юристов, среди которых адвокаты Николай Сирый, Александр Плахотнюк, Игорь Фомин, юристы-практики Александр Шевченко, Роман Зварич, Роман Романюк, юристы - народные депутаты Валерий Карпунцов, Виктор Чумак, Руслан Князевич, Олег Махницкий, Павел Петренко.