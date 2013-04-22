Рыбак рассказал, какая польза Украине от миссии Кокса-Квасьневского

Об этом сказал председатель Верховной Рады Владимир Рыбак сегодня во время встречи с руководителями Мониторинговой миссии Европарламента - прежним бывший Президентом Республики Польша Александром Квасневским и экс-президентом Европарламента Пэтом Коксом.

Спикер поздравил А.Квасневского и П.Кокса с решением Конференции президентов Европейского парламента о продлении мандата деятельности Миссии до конца сентября 2013 года, сообщили УНИАН в пресс-службе ВР.

«Воспринимаем его как подтверждение результативности деятельности Миссии и ее важной роли как эффективного канала коммуникации между Украиной и Европейским Союзом по отдельным вопросам двусторонней повестки дня», - сказал В.Рыбак.

Руководитель парламента отметил, что украинская сторона, подтверждая свою открытость и конструктивную настроенность в контексте усиленного внимания ЕС к отдельным резонансным делам в Украине, прилагает максимальные усилия для рассмотрения соответствующих вопросов в рамках реформирования системы правосудия в Украине.

«Указ Президента Украины от 7 апреля этого года о помиловании шести осужденных, в том числе бывших членов правительства Юрия Луценко и Георгия Филипчука, стал очередным важным шагом в рамках последовательной реализации политики по декриминализации и гуманизации законодательства Украины, - сказал В.Рыбак. - Этот шаг не только подтвердил настроенность высшего руководства страны продолжить гуманизацию судебной системы, но и, учитывая исключительное внимание Евросоюза к этому делу, в очередной раз доказал приоритетность для Украины подписания Соглашения об ассоциации с ЕС».

В.Рыбак выразил надежду, что дальнейшая работа Мониторинговой миссии Европейского парламента будет полезной для всех. По его словам, деятельность Миссии могла бы способствовать комплексной реформе системы правосудия и прокуратуры, что помогло бы Украине быстрее выйти на европейский уровень.

«Ваша Миссия также имеет значительный потенциал в содействии диалогу между властью и оппозицией в Украине. Надеюсь, что нынешняя встреча станет важной, прежде всего, с этой точки зрения», - также сказал председатель ВР, отметив, что внутриполитическая стабильность является ключевой предпосылкой эффективной работы по созданию надлежащих условий для подписания Соглашения об ассоциации.

В.Рыбак отметил, что он как председатель Верховной Рады призывает коллег «к примирению и объединению усилий вокруг европейского выбора Украины». «Я рад, что на минувшей неделе нам удалось разблокировать работу Верховной Рады Украины и вернуться к конструктивной деятельности. Сегодня все политические силы парламента решительно настроены приложить все усилия для подписания Соглашения об ассоциации в ноябре этого года», - сказал он.

Руководитель парламента сообщил, что «в контексте отношений с ЕС мы смогли найти еще один компромисс, а именно - наконец сформировать Украинскую часть Комитета по парламентскому сотрудничеству между Украиной и ЕС».

В свою очередь, П.Кокс отметил, что Украина и Евросоюз вместе находятся «на пути к Вильнюсу». По его словам, «было сделано много шагов, и еще многое предстоит сделать».

«Мы рады по поводу принятия решения относительно гуманизации уголовного законодательства и помилования Луценко и Филипчука, - сказал П.Кокс. - Это очень важное свидетельство добрых серьезных намерений, и это очень ценится в Брюсселе».

Бывший президент Европарламента также отметил, что Президент и лидеры политических фракций Европарламента призывают все политические силы, представленные в Верховной Раде, вместе работать над такими важными вопросами, как реформирование избирательного законодательства, судебной власти и системы прокуратуры. «Необходимо развивать возможности взаимного уважения», - заметил он.

А.Квасневский заявил, что подписание Соглашения об ассоциации «откроет новую главу в истории Украины». «Мы говорим не только о подписании Соглашения, но и об очень длительном сотрудничестве между Украиной и Евросоюзом, - сказал он. - Ассоциация с ЕС - это сегодня стратегия для Украины».

Бывший Президент Республики Польша заявил о важности работы в период до Вильнюсского саммита, отметив «ключевую роль» парламента. «Очень важно, как будет работать Верховная Рада на пути к подписанию Соглашения об ассоциации, - заметил он. - Для имиджа Украины важен работающий парламент, а не заблокированный».