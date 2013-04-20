Людмила Янукович: Я служу людям и Богу

В Донецке, в областной библиотеке им. Крупской, супруга Президента Украины Людмила Янукович принимала вчера участие в торжественной презентации сборника стихов народной белорусской поэтессы Зои Цикуновой.

Как передает корреспондент УНИАН, этот четвертый сборник стихотворений З.Цикуновой «Струны души моей» издан по заказу Донецкой областной общественной организации «Культурно-просветительное общество белорусов «Неман». Книга выпущена под патронатом супруги Президента Украины Л.Янукович, которая является почетным членом этого белорусского общества.

После презентации Л.Янукович ответила журналистам, что стихи этой поэтессы очень близки ей по духу и поэтому она поддержала выход сборника. «Очень люблю творчество Зои Стефановны, люблю ее просто, как мать, у меня ведь мама умерла. Она мне, действительно, дорога по духу, стихи мне ее близки, их тематика, очень дороги стихи о войне, о любви материнской. Поэтому я так… Господь сподобил, именно по зову сердца этой поэтессе помочь», - сказала супруга Президента.

Она также отметила, что старается быть везде, куда ее приглашают. «Я практически везде бываю, на всех мероприятиях, куда меня приглашают. Мне приглашения шлют и шлют и у меня есть расписание, в один день даже по два мероприятия бывает», - сказала Л.Янукович. При этом она добавила: «Я стараюсь быть везде. Я получаю очень много писем из разных регионов нашей страны, и я очень стараюсь всем помогать. Я служу людям и Богу».

В презентованном сборнике стихотворений З.Цикуновой есть и строчки, посвященные Л.Янукович. Так, в стихотворении под названием «Лучшей женщине», посвященной супруге Президента, поэтесса пишет: «Прекрасная жена, заботливая мать. От сердца к сердцу льет любовь она, Не зря Людмилою зовется! И добродетели ее не видно дна!».