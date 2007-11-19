Луценко: у Тимошенко еще все впереди, а у меня немножко больше

Первый номер списка "Нашей Украины - Народной самообороны" Юрий Луценко не исключает выдвижения единого кандидата в президента на выборах 2010 года от БЮТ и НУ-НС.

Об этом он заявил в интервью 5 каналу, показанному в воскресенье.

"Если бы мы так хорошо сработались в следующем демократическом правительстве, если бы мы дали то, чего от нас ждут, хотя бы наполовину, то могло могла бы идти речь об определенном объединении этих политических сил в рамках определенного более стабильного блока, который выдвинет единого кандидата в президенты", - сказал Луценко.

"В большинстве мы союзники. Есть вещи, которые являются дискуссионными и в НУ-НС, и в БЮТ. Но что мешает нам объединиться в союз демократических сил? Не обязательно в единую партию, а в союз. И показать, что демократы умеют и объединяться, и работать. Я на это настроен", - подчеркнул он.

Отвечая на вопрос, как Юлии Тимошенко и Виктору Ющенко "разойтись" на выборах президента, поскольку они оба могут выдвинуть свои кандидатуры, Луценко ответил: "Абсолютно нормально разойтись. У Юлии Владимировны еще все впереди. Почти столько, сколько у меня. У меня немножко больше, потому что я младше".

"Если наше сотрудничество в рамках создания демократической коалиции будет успешным, в рамках создания и функционирования следующего правительства, если оно много сделает для людей, то в этом нет никакой проблемы", - считает он.

Украинская правда