Американцы вступились за Януковича

Взрыв на шахте в Донецке, унесший жизни десятков горняков, стал образцом «смертельной» добывающей промышленности времен Советского союза. Как пишет газета The Washington Post, несмотря на то, что президент страны Виктор Ющенко винит в случившемся недостаточные усилия премьер-министра страны Виктора Януковича в попытке преобразовать добывающую промышленность, причину надо искать в устаревшей конструкции многих шахт советского периода. Газета.ру