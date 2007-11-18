Ющенко ждет от Януковича личного отчета

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отмечает необходимость безотлагательного образования правительственной комиссии для расследования причин аварии на шахте имени А.Ф.Засядько и предоставления помощи семьям погибших и пострадавшим, сообщает пресс-служба Главы государства.

По результатам проведенного расследования должны быть приняты предусмотренные законом меры о привлечении виновных к ответственности, отметил В.ЮЩЕНКО в письме к премьер-министру Виктору ЯНУКОВИЧУ.

Президент акцентирует на необходимости разработки и утверждения комплексного плана по ликвидации последствий аварии и выделения средств для материальной помощи семьям погибших шахтеров и пострадавшим.

«Обращаю Ваше внимание на недостаточные усилия правительства в реорганизации угольной отрасли, в частности в части осуществления мероприятий по безопасному ведению горных работ. О проведенной работе прошу доложить лично в недельный срок», – отмечается в письме Президента к премьер-министру.

В.ЮЩЕНКО также поручил председателю Донецкой облгосадминистрации Владимиру ЛОГВИНЕНКО мобилизовать все необходимые материальные и финансовые ресурсы и принять безотлагательные организационные меры по предоставлению всей необходимой помощи семьям погибших шахтеров и пострадавшим в результате аварии. О выполнении этой работы руководитель Донецкой ОГА должен доложить Президенту в трехдневный срок, отмечается в сообщении пресс-службы.

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью в Донецке, на предприятии “Шахта имени А.Ф. Засядько”, на горизонте 1078 метров при проведении работ произошел взрыв метано-воздушной смеси. Всего на момент аварии в шахте работали 457 горняков. По последним данным, погибли 33 горняка.