БЮТ предлагает Ющенко и Януковичу объединить усилия

Блок Юлии Тимошенко призвал профильные министерства и премьер-министра принять все необходимые меры для спасения людей, которые до сих пор остаются в шахте им. Засядько в Донецке.

"Сегодня произошла одна из самых масштабных катастроф в истории украинской угледобычи – взрыв на шахте им. Засядько снова унес жизни шахтеров", отмечается в специальном сообщении пресс-службы БЮТ.

"Блок Юлии Тимошенко выражает соболезнования погибшим и членам их семей.

Убеждены, что ради преодоления трагических последствий и принятия мер по недопущению новых подобных трагедий должны соединить усилия все политические силы: Президент, Правительство, Верховная Рада и оппозиция.

Мы считаем, что нужно немедленно воплотить в жизнь хотя бы одну настоящую государственную программу, которая сделает приоритетом номер один безопасность труда на шахтах, а не бесконечно красть шахтерские средства. Нужно наконец перестать измерять каждый миллион тонн добытого черного золота человеческими жизнями".