Собрание инициаторов референдума в Одессе нельзя считать легитимным

Собрание инициаторов референдума в Одессе, проведенное членами депутатской группы «Родина», проведенное в условиях конспирации, нельзя признать легитимным.

Такое мнение сегодня высказал в интервью УНИАН специалист юридического управления Одесского горсовета Константин БРИЛЕНКО, подчеркнув, что «организаторы собрания допустили нарушение конституционного права граждан свободно выражать свои политические взгляды».

По словам К.БРИЛЕНКО, «16 ноября в юридическое управление поступило много жалоб граждан на то, что нельзя найти некоторых зданий, где будто готовятся собрания по инициализации местного референдума. Я выехал по одному из шести заявленных организаторами адресов – в Маячный переулок, 8. И также далеко не сразу нашел здание по указанному адресу”.

Минут десять спустя, добавил К.БРИЛЕНКО, «заметил внушительную группу людей возле удаленного гостиничного комплекса на берегу моря. Как выяснилось, это была группа горожан, которые жаловались на ущемление своих гражданских прав – вооруженные охранники пропускали за ограду гостиницы только сторонников группы «Родина», организованно доставленных из города автобусами».

Как отметил юрист, по имеющейся в его распоряжении информации, некоторые одесситы, не попавшие на собрание членов территориальной громады, составили акты о нарушении законов «О всеукраинском и местных референдумах» и «О местном самоуправления» и намерены подавать иски в суды.

По мнению К.БРИЛЕНКО, для таких исков действительно имеются веские основания, поскольку Законом Украины «О всеукраинском и местных референдумах», а именно статьей 8, установлены демократические принципы подготовки и проведения референдума. В частности, закреплены положения о том, что «гражданам, политическим партиям, общественным организациям, массовым движениям, трудовым коллективам предоставляется право беспрепятственной агитации за предложение об объявлении референдума, при принятии закона или другом решении, которое выносится на референдум, а также против предложения об объявлении референдума, принятия закона или решения».

Как сообщал УНИАН, собрание жителей города, создавших инициативную группу по проведению в Одессе референдума, проходило в пятницу в условиях конспирации - пройти к пляжной гостинице "Гранд-Петтин" в Маячном переулке можно было только по специальным пропускам, изготовленным инициаторами встречи. Участники закрытого собрания обсудили два вопроса: о целесообразности проведения референдума и варианты вопросов, на которые будет предложено ответить горожанам, если группе удастся собрать необходимое количество подписей.

Предложено изложить два вопроса референдума в отдельных бюллетенях: "Поддерживаете ли вы досрочное прекращение полномочий депутатов городского совета 5-го созыва?" и "Поддерживаете ли вы досрочное прекращение полномочий городского председателя Эдуарда ГУРВИЦА?".

Сейчас, по словам одного из организаторов собрания Сергея БОВБАЛАНА, готовятся документы на регистрацию инициативной группы в составе 91 человека, которые будут переданы в горсовет.

Ранее депутатская группа "Родина" пыталась 25 октября провести во Дворце студентов собрание инициаторов местного референдума о досрочном прекращении полномочий депутатов Одесского горсовета и мэра. По мнению организаторов собрания, мэр и депутаты "не выполняют обещаний, которые давались избирателям". Кроме того, политика, проводимая городской властью, носит деструктивный характер и вносит разногласия в общество. Это касается ситуации с памятником Екатерине II, судебных исков к промрынку "Седьмой километр", застройки побережья. Однако собрание инициаторов референдума провалилось, как считает лидер облорганизации Комитета избирателей Украины Анатолий БОЙКО, по вине самих организаторов.

В свою очередь, лидер фракции БЮТ в горсовете Вячеслав КРУК заявил что "доводы членов этой группы надуманные, а заявления – не что иное, как личный пиар. Поскольку обнародованные поводы, по которым "Родина" пытается инициировать референдум, не более чем отношения городских властей с хозяйствующими субъектами, и решаться эти проблемы должны в судах.

Такое же отношение к проведению референдума и самой крупной фракции - Партии регионов: По ее мнению, недавно созданная в горсовете депутатская группа "Родина" пытается дестабилизировать политическую ситуацию в Одессе. Между тем, нестабильность в обществе, политические кризисы, внеочередные выборы, как свидетельствует практика, приводят только к снижению жизненного уровня людей, росту цен, застою в реализации долгосрочных экономических проектов. Поэтому мы ни в коем случае не хотим, чтобы политическая вакханалия недавнего прошлого снова вернулась в наш город, считают «регионалы».