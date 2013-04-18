Разъяснение горсовета: символику ОУН-УПА в Одессе пока не запретили

Об этом УНИАН сообщила начальник департамента по организации работы горсовета Елена Лаврентьева, комментируя информацию о запрете горсоветом использования в городе фашисткой символики, а также символики ОУН-УПА, принятом на сессии 16 апреля.

«Решение принято, но не как решение. Оно преобразовалось в депутатский запрос обращения к городскому голове. В таком виде, как мы раздавали на сессии, оно не принято. Формулировка осталась прежней... Принято решение о поддержании депутатского обращения – членов фракции КПУ», - сказала Е.Лаврентьева.

По ее словам, в итоговом варианте, городской совет принял решение подержать обращение к мэру Одессы Алексею Костусеву депутатов от фракции КПУ «О мерах по недопущения проявлений нацизма, фашизма и радикального национализма в городе Одессе».

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Е.Лаврентьева отметила, что поддержанное обращение, в частности, содержит следующие пункты: заслушать отчет юридического департамента и департамента внутренней политики горсовета о выполнении решения горсовета, принятого 19 февраля «О мерах по недопущения проявлений нацизма, фашизма и радикального национализма в городе Одессе»; заслушать информацию прокурора Одессы и начальника городского управления МВД Украины Одессы о состоянии борьбы с экстремистскими проявлениями в городе.

Третий пункт обращения, по словам начальника департамента, звучит так: «Запретить в г. Одессе использование фашистской символики, плакатов и флагов немецко-фашистских формирований, в том числе дивизии СС «Галичина», батальона «Нахтигаль» и ОУН-УПА, как оскорбляющих человеческое достоинство и унижающих ветеранов Великой отечественной войны».