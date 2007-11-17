Мороз: создавать левоцентристское движение надо, но не с кем

Лидер Социалистической партии Украины Александр МОРОЗ не видит достойных партнеров, с которыми можно было бы объединяться в левоцентристское движение.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в интервью журналистам в Киеве.

По словам А.МОРОЗА, объединение в такое движение «это теоретически или абстрактно желаемое явление для Украины».

Как сказал А.МОРОЗ, если проанализировать «всю палитру политическую, то я, честно говоря, не вижу партнеров», которые могли бы войти в это движение.

По его словам, одно время создавались партии-клоны, и поэтому искать понимания с ними «просто тяжело, потому что они создавались для других задач».

А.МОРОЗ отметил, что вопрос о создании левоцентристского движения является «желаемым, но не имеет не то что инструментария, а не имеет субъектов, которые могли бы решать эти вопросы».