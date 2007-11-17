В Ивано-Франковске почтили память националистов, расстрелянных гестаповцами

Сегодня общественность Ивано-Франковска почтила память украинских националистов, которые были расстреляны гестаповцами 17 ноября 1943 года.

Как передает корреспондент УНИАН, возле бронзового памятника расстрелянным членам ОУН священники отслужили панихиду по погибшим.

После панихиды состоялось поминальное вече. В своем выступлении заместитель председателя облгосадминистрации, председатель Ивано-Франковской областной организации КУН Богдан БОРОВИЧ отметил необходимость помнить историческое прошлое без искажения фактов и быть достойными последователями погибших. По его словам, “должны все сделать, чтобы Украинское государство стало таким, о котором мечтали и за которое отдавали жизнь украинцы”.

Председатель Братства ОУН-УПА Карпатского края Фотий ВЛАДИМИРСКИЙ признал, что в Украине есть немало людей, которые не хотят признавать настоящих борцов за свободу Украины героями. Он выразил надежду, что в настоящее время есть возможность это сделать новой властью.

Затем общественность города, представители областной и городской власти, лидеры политических партий возложили венки и цветы к памятнику Казненным, зажгли свечи, помолились.

Справка УНИАН. 14 ноября 1943 года во время спектакля гестаповцы окружили Станиславский драматический театр (ныне помещение областной филармонии – УНИАН) и арестовали членов ОУН. За занавесом стоял провокатор и показывал, кого задерживать. На спектакль пришли и подпольщики, потому что в Черном лесу уже тогда действовал отряд УПА. Через три дня, 17 ноября, гестаповцы вывели задержанных к зданию синагоги и расстреляли 27 из них, еще трое были расстреляны в другом месте.