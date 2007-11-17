Александр Мороз о руководстве СПУ, следующем президенте и предательстве

Лидер Социалистической партии Украины Александр МОРОЗ не исключает, что следующий Президент Украины будет избираться в Верховной Раде.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он высказал сегодня во время третьего этапа ХІІІ съезда партии.

В частности, в своем выступлении на съезде А.МОРОЗ предложил совместить должность председателя СПУ с должностью первого секретаря партии. Он напомнил, что сегодня первым секретарем СПУ является Михаил МЕЛЬНИЧУК. По его словам, это предложение «не является амбициями, жаждой власти».

В то же время после выступления А.МОРОЗА один из делегатов съезда предложил не совмещать должности председателя партии и первого секретаря, а избрать на должность первого секретаря партии Станислава НИКОЛАЕНКО.

По словам этого делегата, на съезде нужно было бы поддержать предложение о выдвижении С.НИКОЛАЕНКО как кандидата на будущие президентские выборы.

В ответ А.МОРОЗ отметил, что сейчас не время говорить о кандидатуре на будущие президентские выборы.

По его словам, вполне вероятным является вариант, что следующий Президент Украины будет избираться уже в Верховной Раде Украины.

Говоря о результатах досрочных парламентских выборов, А.МОРОЗ отметил, что претензии к Политсовету относительно неудачно проведенных выборов - справедливы, но, в то же время, каждый из местных руководителей должен критически оценить и работу своей организации на месте.

А.МОРОЗ отметил, что на досрочных парламентских выборах в избирательных комиссиях было большое количество представителей СПУ и даже в руководящих органах комиссии.

В то же время он добавил, что в ряде избирательных комиссий со стороны представителей СПУ было «предательство партии». Он отметил, что была «продажность многих членов партии».