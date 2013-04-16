Янукович посетил детсад, где ему подарили куклу-мотанку

Президент Украины Виктор Янукович в рамках рабочей поездки в Винницу посетил дошкольное учебное заведение №7 “Подоляночка”.

Как передает корреспондент УНИАН, в саду В.Януковича встретили пятилетние дети в украинских костюмах, которые приветствовали его авторской музыкальной композицией и песней.

После завершения выступления Президент поаплодировал детям и сказал: “Прекрасно!”.

Кроме того, одна из девочек подарила В.Януковичу украинскую куклу-мотанку, а Президент передал детсаду сертификат на приобретение интерактивной доски.

“Интерактивная доска в подарок, чтобы вы помнили об этом садике и об этом концерте”, - сказал он, обращаясь к малышам.

После этого В.Янукович вместе с министром образования Дмитрием Табачником и министром социальной политики Наталией Королевской осмотрел детский сад.

Как сообщал УНИАН, детский сад “Подоляночка” на 280 мест в Виннице в жилом микрорайоне “Подолье” заработал 20 декабря 2012 года, и стал вторым в этом районе.

В саду действует компьютерный класс, спортивный и музыкальный залы, кабинет Монтессори, фотостудия, кабинет психолога и кабинет иностранных языков.

Сад построил строительный концерн “Подолье” и передал его на баланс городского совета.

Смета строительства составила 30 млн грн, из которых 2 млн было выделено из бюджета города.