ГПтС опровергает заявления Тимошенко: комната для свиданий в больнице есть
Государственная пенитенциарная служба Украины еще раз опровергает заявления осужденной Юлии Тимошенко, которыми последняя пытается или заставить сотрудников колонии нарушить закон, или просто имеет целью оговорить действия пенитенциариев.
Как передает пресс-служба ГПС, Тимошенко является осужденным лицом, отбывающим наказание, а потому все нормативно-правовые акты, которые распространяются на осужденных, в нашем государстве обязательные для исполнения всеми без исключения лицами, находящимися в ведении пенитенциарной системы.
«Осужденная Ю.Тимошенко по неизвестным нам причинам постоянно требует к себе привилегированного отношения», - сообщает пресс-служба.
ГПС во многих вопроах, в частности, в отношении условий содержания осужденной Ю.Тимошенко принимает значительные меры для ее комфорта, однако не может себе позволить нарушать требования законов в нашем государстве.
ГПС отмечает, что комната для краткосрочных свиданий, которая оборудована в ЦКБ № 5, была специально создана для осужденной Ю.Тимошенко, и она отвечает требованиям действующего законодательства.