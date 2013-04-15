ГПтС опровергает заявления Тимошенко: комната для свиданий в больнице есть

Как передает пресс-служба ГПС, Тимошенко является осужденным лицом, отбывающим наказание, а потому все нормативно-правовые акты, которые распространяются на осужденных, в нашем государстве обязательные для исполнения всеми без исключения лицами, находящимися в ведении пенитенциарной системы.

«Осужденная Ю.Тимошенко по неизвестным нам причинам постоянно требует к себе привилегированного отношения», - сообщает пресс-служба.

ГПС во многих вопроах, в частности, в отношении условий содержания осужденной Ю.Тимошенко принимает значительные меры для ее комфорта, однако не может себе позволить нарушать требования законов в нашем государстве.

ГПС отмечает, что комната для краткосрочных свиданий, которая оборудована в ЦКБ № 5, была специально создана для осужденной Ю.Тимошенко, и она отвечает требованиям действующего законодательства.