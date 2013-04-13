Политолог: Сейчас мы больше нужны Европе, чем она нам

Такое мнение высказал политолог Дмитрий Выдрин, комментируя заявление премьера Эстонии Андруса Ансипа, который выразил убеждение, что на Вильнюсском саммите в ноябре будет подписано соглашение об Ассоциации между Украиной и ЕС. Это может произойти вне зависимости от того, будет в это время пребывать экс-премьер Юлия Тимошенко в заключении или нет.

«В период экономического кризиса ситуация в отношениях между Украиной и ЕС изменилась с точностью до наоборот. Еще лет пять назад Украина желала в Европу со страшной силой. Это желание было оправдано экономически, политически, геополитически. То сегодня с такой же страстью часть Европы желает Украину. В Евросоюзе есть понимание, что их экономическое выживание возможно только за счет дальнейшей экономической экспансии, расширения рынков», - сказал Выдрин.

Он уверен, что соглашение об Ассоциации, которое включает создание зоны свободной торговли Украина-ЕС, будет подписано на саммите Восточного партнерства в Вильнюсе 21 ноября текущего года.

«Сейчас Европа найдет любой повод, чтобы простить украинским властям то, что еще вчера считалось прегрешениями. Это назовут «издержками не реформированного судопроизводства» или чем-то другим. У меня нет сомнений, что выдвигая нам некие условия, Европа все же будет сама нам помогать снимать проблемы. Я уверен, что соглашение об ассоциации осенью будет подписано», - сказал эксперт.

Напомним, ранее премьер Эстонии Андрус Ансип заявил: «Я верю, в Вильнюсе на встрече Восточного партнерства будет подписан договор об ассоциации между Украиной и ЕС. Это неправильно ставить судьбу отношений между Украиной и Эстонией, между Украиной и ЕС на одну карту, на одну женщину», - сказал политик. Подразумевая заключение Юлии Тимошенко.Ранее именно с ее судьбой некоторые европейские политики связывали европейское будущее Украины.