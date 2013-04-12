Суд по делу ЕЄСУ снова перенесли

16:38, 12 апреля 2013
Политика
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В Харькове суд по делу ЕЄСУ перенесен на 23 апреля.

Александр Плахотнюк

Киевский районный суд Харькова перенес слушание уголовного дела относительно финансовых нарушений в деятельности корпорации “Единые энергетические системы Украины” на 10.00 вторника, 23 апреля.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение огласил председательствующий судья Константин Садовский учитывая отсутствие в зале судебных заседаний экс-премьер-министра Юлии Тимошенко и ее защитницы Евгении Тимошенко.

Во время судебного заседания, которое длилось около 15 минут, представители государственного обвинения предложили перенести суд в связи с отсутствием Ю.Тимошенко.

В то же время, защитники экс-премьер-министра высказались за необходимость рассмотрения заявленного ими на предыдущих заседаниях ходатайства о закрытии уголовного дела.

Адвокат Александр Плахотнюк подчеркнул, что дело относительно ЕЭСУ уже было закрыто и правомерность его закрытия подтвердил Верховный Суд Украины.

Со своей стороны К.Садовский заметил, что ходатайство защиты Ю.Тимошенко будет рассмотрено на соответствующей стадии судебного процесса при участии самой подсудимой.

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