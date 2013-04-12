Тимошенко требует от суда без нее рассмотреть ходатайство о закрытии дела

Об этом говорится в ее ходатайстве, сообщается на сайте Ю.Тимошенко.

"Незаконное возобновление этого дела (вопреки решению Верховного суда Украины) является грубым нарушением параграфа 4 протокола №7 к Европейской конвенции по правам человека, а также ст. 61 Конституции Украины относительно постоянства судебных решений. Это дело должно быть немедленно закрыто, и не подлежит дальнейшему рассмотрению. А потому я требую от суда в мое отсутствие рассмотреть мои ходатайства о закрытии этого тотально сфальсифицированного дела", - заявила Ю.Тимошенко.

Экс-премьер напомнила, что Верховный суд Украины на совместном заседании Судебной палаты по уголовным делам и Военной судебной коллегии 11 ноября 2005 года, рассматривая вопрос о законности закрытия этих сфальсифицированных дел, четко констатировал в резолютивной части своего постановления: "Отмеченные уголовные дела в отношении Тимошенко Ю.В. обоснованно и в соответствии с действующим уголовно-процессуальным законодательством закрыты компетентными органами и должностными лицами из-за отсутствия состава преступления на основании ст.6 п.2 УПК Украины".

"По состоянию здоровья сейчас я нахожусь в стационаре ЦКБ № 5 "Укрзализныци". При этом, в этой ситуации, в отличие от "дела Щербаня", я не вижу оснований для нанесения дальнейшего непоправимого вреда моему здоровью во время доставки и участия в рассмотрении дела в Киевском районном суде г. Харькова по делу ЕЭСУ, по которому уже есть решение Верховного суда Украины в мою пользу. Поэтому прошу суд руководствоваться требованиями ст. 249 УПК Украины в редакции 1960 года", - подчеркнула Ю.Тимошенко.